Etats-Unis : Kamala Harris présente plusieurs initiatives visant à encadrer l’usage des IA

Quelques jours après que Joe Biden ait signé un décret encadrant l’usage des IA dans les administrations sensibles américaines, la vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris a dévoilé plusieurs initiatives concernant l’apprentissage automatique qui s’inscrivent dans le cadre de l’engagement de l’administration Biden en faveur du développement responsable de l’IA. La vice présidente a ainsi annoncé la création de l’Institut américain de sécurité de l’IA (US AISI), qui travaillera sur des lignes directrices, des tests de référence, des meilleures pratiques ainsi que des normes permettant d’évaluer les systèmes d’IA potentiellement risqués. L’AISI mènera également des tests, offrira des conseils techniques aux législateurs et aux forces de l’ordre, et s’attaquera au contenu généré par l’IA et à la discrimination tout en garantissant la transparence dans les différentes utilisations des IAs.

En outre, le Bureau de la gestion et du budget (OMB) publiera un projet d’orientations politiques sur l’utilisation de l’IA par le gouvernement, projet qui sera rendu public. Ces orientations serviront de cadre pour l’innovation responsable en matière d’IA, la transparence et la protection des travailleurs dans les administrations fédérales, notamment celles en charge des transports, de l’immigration, de la santé et de l’éducation.

En outre, une Déclaration politique sur l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle, qui compte déjà 30 signataires, définira les normes pour le développement et le déploiement responsables de systèmes d’IA militaires. Un hackathon virtuel sera enfin lancé afin de lutter contre les escroqueries en ligne basées sur l’IA, en se concentrant notamment sur la lutte contre les appels et textos automatisés, en particulier ceux ciblant les personnes vulnérables.