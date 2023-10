Joe Biden publie un décret qui doit permettre d’établir de nouvelles normes de sécurité pour l’IA

Le président américain Joe Biden a publié un décret visant à établir de nouvelles normes en matière de sûreté et de sécurité de l’IA. La nouvelle ordonnance exige que les entreprises développant des modèles d’IA fondamentaux informent le gouvernement fédéral et partagent les résultats de tous les tests de sécurité avant de les déployer au public. Cette décision répond aux préoccupations suscitées par l’avancée rapide de l’IA générative, illustrée par des systèmes tels que ChatGPT d’OpenAI.

Le décret suit les recommandations du G7 en matière d’IA, sachant que même les Nations Unies souhaitent la mise en place d’un conseil d’administration dont l’objectif est d’explorer ls différentes modalités d’une gouvernance de l’IA à l’échelle mondiale. La directive américaine décrit également des projets visant à développer des outils et des systèmes pour garantir la sécurité et la fiabilité de l’IA, le National Institute of Standards and Technology (NIST) étant chargé de créer de nouvelles normes pour des tests de sécurité approfondis avant le lancement des nouveaux modèles d’IA. Le NIST aborde divers aspects, depuis la protection contre l’utilisation abusive de l’IA pour créer des matériaux dangereux jusqu’à la lutte contre la fraude et la tromperie basées sur l’IA.

Bien que l’ordonnance couvre les problèmes d’équité et de droits civils liés à l’IA, plusieurs spécialistes du secteur estiment qu’elle manque encore de véritables mécanismes d’application. Alors même que l’Europe s’oriente de son côté vers une véritable réglementation de l’IA, l’impact réel du décret du président Biden sur les principaux développeurs d’IA comme OpenAI, Google, Microsoft et Meta reste encore incertain.