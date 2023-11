Cryptomonnaie : reconnu coupable de fraude, Sam Bankman-Fried encourt jusqu’à 110 ans de prison

C’était attendu : Sam Bankman-Fried, le fondateur du système d’échange de crypto-monnaie FTX, a été reconnu coupable des sept chefs d’accusation de fraude et de complot. Le verdict a été rendu par un jury fédéral et Bankman-Fried encourt désormais une peine maximale de 110 ans de prison fédérale. L’entrepreneur a été arrêté aux Bahamas au mois de décembre 2022 à la suite d’une enquête du ministère de la Justice portant sur l’implication de Sam Bankman-Frieddans la chute rapide de FTX.

L’enquête s’est concentrée sur la question de savoir si Bankman-Fried avait transféré des centaines de millions de dollars lorsque FTX a affirmé avoir été piraté et si FTX avait violé la loi en transférant des fonds vers sa société sœur, Alameda Research (également fondée par Bankman-Fried et dirigée par la petite amie de ce dernier, Caroline Ellison). Au cours du procès, les procureurs ont fait valoir que Sam Bankman-Fried avait bien utilisé les fonds de FTX pour maintenir Alameda Research opérationnel. Il a été également révélé que Caroline Ellison était au courant de l’utilisation des fonds des clients de FTX pour faire face aux dettes d’Alameda. Bien que Bankman-Fried ait nié avoir intentionnellement abusé des fonds de FTX, sa défense l’a dépeint comme un passionné de mathématiques aux prises avec des pressions extérieures.

Le verdict du jury, appuyé par le témoignage d’Ellison et d’anciens conseillers qui ont plaidé coupable, a donc abouti logiquement à une condamnation. Bankman-Fried sera définitivement condamné le 28 mars 2024 et fera face à des accusations de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières et les matières premières et de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent. Le procès et la détermination de la peine seront supervisés par le juge de district américain Lewis A. Kaplan.