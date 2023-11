Joe Biden aurait saisi la menace des IA… en regardant Mission Impossible – Dead Reckoning: Part One

Tom Cruise est vraiment le héros de l’Amérique. Le magazine Variety affirme en effet que le président américain Joe Biden a tout récemment regardé le film Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One, et que le visionnage du métrage l’aurait convaincu de porter une attention toute particulière aux menaces potentielles liées au développement des IA. Pour rappel (SPOILER), dans Dead Reckoning Part One, Ethan Hunt et les autres membres du FMI doivent à tout prix stopper une nouvelle menace terrifiante qui prend ici la forme d’une IA surdéveloppée conçue pour être l’arme suprême.

L’influence du film (et on l’espère aussi des conseilleurs de Biden) a peut-être été réelle : Joe Biden a signé ce lundi 30 octobre un décret visant à établir de nouvelles normes de sécurité afin de mieux encadrer l’émergence des intelligence artificielles. Le chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, Bruce Reed a toutefois tempéré les effets du film sur le président américain, précisant que Joe Biden s’était déjà « alarmé » des dérives de l’IA bien avant de visionner les dernières aventures d’Ethan Hunt. « S’il ne s’était pas déjà préoccupé de ce qui pourrait mal se passer avec l’IA avant ce film, il a vu bien d’autres raisons de s’inquiéter. » a ainsi déclaré le chef de cabinet.

Mission : Impossible – Dead Reckoning Part Two sortira en salles le 23 mai 2025.