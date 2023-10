Jeux vidéo : 2023 est sur le point d’être une année record

2023 a été une très bonne année pour les jeux vidéo, à tel point qu’on se dirige vers un record selon plusieurs groupes de l’industrie et divers revendeurs.

2023, année record pour les jeux vidéo ?

Il y a eu beaucoup de jeux à succès, dont Starfield (Microsoft), Assassin’s Creed Mirage (Ubisoft), EA Sports FC 24 (Electronic Arts), Super Mario Wonder (Nintendo) et prochainement Call of Duty Modern Warfare 3 (Activision) qui devrait en toute logique très bien se vendre.

« Cette fin d’année 2023 va être record pour la Fnac », a déclaré Charlotte Massicault, directrice gaming du distributeur, auprès du Figaro. « Le retour en stock des consoles nouvelle génération a surboosté l’ensemble du marché ». En effet, les PlayStation 5 et Xbox Series X sont facilement trouvables aujourd’hui, ce qui n’était pas du tout le cas l’année dernière et auparavant à cause du Covid-19, ce qui a perturbé la production.

« Les volumes de ventes de PS5 sont sur un rythme soutenu et exceptionnel. Le marché est tiré par l’écosystème PlayStation, et nous allons signer une année historique », a indiqué pour sa part Emmanuel Grange, directeur général de Sony Interactive Entertainment France. « Les consommateurs pourront trouver facilement une PS5 pour Noël », a-t-il ajouté. D’ailleurs, le groupe proposera prochainement sa PS5 Slim.

2022 était en retrait

Il faut dire que l’année 2022 avait été mitigée, avec les dépenses des Français dans le gaming qui avaient reculé de 1,5%, en raison d’un approvisionnement trop faible des PlayStation 5 et Xbox Series X. « Le contexte macroéconomique est chahuté, et nous restons vigilants au vu des événements géopolitiques. Le risque est que le moral des consommateurs soit affecté », déclare Philippe Lavoué, directeur de Nintendo France. Il révèle d’ailleurs que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires en France. Aussi, la barre des 8 millions de consoles Switch vendues dans le pays devrait être dépassée en janvier 2024.

« Le marché devrait être en croissance en 2023, mais l’inflation reste un élément de tempérance. Quel sera au final le budget loisirs des Français ? », interroge Nicolas Vignolles, délégué général du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell) et organisateur du salon Paris Games Week.

Certains observateurs craignent que les joueurs n’aient pas un portefeuille assez garni pour acheter tous les gros jeux. D’ailleurs, certains éditeurs ont repoussé leurs titres à 2024 pour éviter l’embouteillage. « Étonnamment, les blockbusters de l’automne ne se sont pas cannibalisés », estime Charlotte Massicault de la Fnac.

De son côté, Cédric Mimouni, directeur de Xbox France, souligne que « le contexte économique a un rôle que nous devons prendre en compte en laissant le choix aux consommateurs ».