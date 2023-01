La pénurie de PlayStation 5 est terminée, le stock est là selon Sony

Acheter une PlayStation 5 est une étape compliquée depuis son lancement en novembre 2020 à cause d’un stock toujours inférieur à la demande. Mais Sony l’assure aujourd’hui : la situation a évolué et la pénurie n’est plus d’actualité.

« Tous ceux qui veulent une PS5 devraient avoir beaucoup plus de facilité à en trouver une chez les revendeurs du monde entier, à partir de maintenant », a déclaré Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, lors de la conférence du groupe au CES 2023. Il a également annoncé que Sony a vendu plus de 30 millions d’exemplaires de sa console. Cela représente cinq millions d’exemplaires supplémentaires par rapport à novembre.

Au cours de la présentation, Jim Ryan a remercié les fans de PlayStation pour leur patience alors que la société « a géré une demande sans précédent dans un contexte de défis mondiaux au cours des deux dernières années ».

Acheter une PS5 doit donc être désormais facile puisque le stock est annoncé pour être là. Mais un coup d’œil chez les revendeurs montre que ce n’est pas réellement le cas. Sony, par exemple, affiche « Actuellement indisponible » pour la PlayStation 5 seule ou avec les packs, à l’exception d’un pack à 619,99€ comprenant la console et God of War Ragnarok. C’est le même scénario à la Fnac, chez Darty, Boulanger, Amazon (il faut une invitation pour espérer un modèle) ou encore Cdiscount. Il faudra visiblement attendre encore un peu pour avoir réellement du stock.