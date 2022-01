Le stock limité de PS5 pousse Sony à produire des PS4 en 2022

La PlayStation 4 n’a pas dit son dernier mot en 2022, avec Sony qui va poursuivre sa production en masse. Les problèmes de stock avec la PlayStation 5 poussent le groupe japonais à revoir sa politique.

La production continue pour la PlayStation 4

Selon Bloomberg, Sony a prévenu ses fournisseurs à la fin de 2021 que la production de PlayStation 4 va continuer en 2022. Ce n’était pas prévu au départ, le projet initial était d’arrêter l’assemblage de la console à la fin de 2021.

Cette stratégie permettrait d’ajouter environ un million de PS4 en 2022 pour aider à compenser une partie de la pression sur la production de la PS5, un chiffre qui sera ajusté en fonction de la demande. L’ancienne console utilise des puces moins avancées, est plus simple à fabriquer et constitue une alternative économique au nouveau modèle.

L’augmentation des commandes de production avec la PS4, qui est moins chère à fabriquer, donnerait également à Sony une plus grande marge de manœuvre lors des négociations avec les fournisseurs pour obtenir un meilleur accord.

« C’est l’une des consoles les plus vendues de tous les temps et il y a toujours un croisement entre les générations », a déclaré un porte-parole de Sony, qui confirme séparément l’information de Bloomberg. Depuis 2014, Sony a vendu plus de 116 millions de PlayStation 4.