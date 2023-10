Le Canada bannit Kaspersky et WeChat sur les smartphones du gouvernement

Le Canada a pris la décision d’interdire à ses fonctionnaires d’utiliser les populaires applications chinoise WeChat et russe Kaspersky sur les smartphones fournis par le gouvernement.

« La décision de supprimer et de bloquer les applications WeChat et Kaspersky a été prise pour que les réseaux et données du gouvernement du Canada demeurent sécuritaires et protégés », a déclaré Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, organisme chargé de la gestion des finances publiques.

Dès aujourd’hui, ces deux applications ne seront plus disponibles sur les appareils gouvernementaux et il sera impossible pour les employés de les réinstaller car elles présentent « un niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité ». Le Canada ajoute que « les méthodes de collecte de données des applications WeChat et Kaspersky donnent un accès considérable au contenu de celui-ci ».

Le Canada, qui avait aussi banni le réseau social chinois TikTok des smartphones gouvernementaux en février, indique qu’il n’y a « aucune raison de croire que des renseignements du gouvernement ont été compromis » malgré des risques « clairs » de ces applications.

Aux États-Unis, le président Joe Biden avait annulé les efforts de son prédécesseur Donald Trump de bannir WeChat en juin 2021. La semaine dernière, le Canada avait signalé une importante campagne de propagande chinoise en ligne visant à dénigrer et discréditer le Premier ministre Justin Trudeau et des députés.

Des soupçons d’ingérence étrangère, notamment au profit de la Chine, de la Russie et de l’Inde, ont mené le gouvernement canadien à lancer, fin septembre, une enquête nationale pour faire la lumière sur la nature et la portée de ces infiltrations.