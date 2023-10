Boston Dynamics rajoute un chatbot à Spot et le transforme en robot-guide

Boston Dynamics a le chic pour publier des vidéos qui brouillent un peu plus à chaque fois la mince frontière qui nous sépare encore de nos dystopies de S.F. Cette fois, les ingénieurs de la startup américaine (rachetée par Hyundai) ont eu l’idée à priori saugrenue de rajouter un chatbot à Spot, ce dernier étant désormais capable de s’exprimer oralement et de répondre à des requêtes vocales. Pour rajouter à l’aspect franchement « cringe » de l’ensemble, le bras robot de Spot est muni en son sommet d’un petit chapeau, et Spot lui-même se comporte comme un robot-guide qui commente les installations de Boston Dynamics comme s’il s’agissait d’oeuvres d’art !

Ce qui frappe en premier lieu, c’est l’aisance avec laquelle le robot s’exprime, et à quel point les mouvements de ce dernier donnent à l’ensemble un aspect beaucoup plus vivant (et un poil effrayant) que les chatbots uniquement textuels ou vocaux. Même si l’on sait que le chatbot de Spot est un « simple » modèle de langage qui ne comprend pas ce qu’on lui dit, il devient en fait très difficile de ne pas avoir l’impression que la machine SAIT ce qu’elle dit justement, au point que l’on infère de l’humour à certaines de ses réponses (non, Spot n’a pas plus d’humour que d’intelligence).