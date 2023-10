Google Play : les apps d’IA devront se doter d’une fonction de signalement des contenus toxiques générés

Google Play a introduit de nouvelles règles pour les applications Android visant à améliorer la sécurité, à renforcer les garanties de confidentialité et à limiter les notifications toxiques des applications d’IA génératives. Pour les applications utilisant l’IA générative, telles que les chatbots, les générateurs de texte ou d’images, la nouvelle règle exige l’inclusion d’un système de notification ou de signalement pour les contenus offensants générés par l’IA elle-même.

Les développeurs sont invités à utiliser ces signalements pour améliorer le filtrage et la modération du contenu. Ces nouvelles contraintes seront appliquées en début d’année prochaine, et concerneront les apps déjà disponible dans Google Play et celles qui seront soumises à validation.

Autre règle portant cette fois sur la confidentialité des données, les applications d’IA pourront uniquement accéder aux photos et aux vidéos uniquement lorsque cela est nécessaires à certaines fonctionnalités de l’app. Google encourage les développeurs de chatbots ou d’IA génératives à utiliser le système de sélection de photos intégré à Android, ce qui limiterait les risques de voir ces images fuiter ou être utilisées ailleurs que dans l’app (par exemple via un serveur distant).