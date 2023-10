L’actrice de films X Riley Reid lance une plateforme de chatbots capables de conversations… explicites

Il fallait bien que cela arrive. Vous trouvez Siri ou ChatGPT bien trop sages et peu portés sur la gaudriole ? L’actrice de films X Riley Reid a pensé à vous. La star du porno a en effet utilisé son bas de laine d’actrice X pour fonder Clona, une plateforme de chatbots spécialisés dans les conversations franchement explicites. L’AI de Clona a en effet été entrainée avec des données fournies par d’autres actrices de l’industrie porno. Pour 30 dollars par mois, les abonnés à Clona pourront avoir des conversations très intimes avec des avatars-AI de leurs stars X préférées, mais aussi de créateurs de contenu ou d’influenceurs particulièrement portés sur les choses du sexe. Et bien entendu, Il sera possible de dialoguer avec un clone numérique de Riley Reid en personne.

La star du X Riley Reid

Riley Reid a expliqué son choix de lancer Clona dans les colonnes de 404 Media : « La réalité est que l’IA arrive, et si ce n’est pas Clona, ​​ce sera quelqu’un d’autre. Quand des personnes utilisent des deepfakes ou autre, si je ne m’y associe pas, alors quelqu’un d’autre va voler mon image et le faire sans moi. Alors, lorsqu’on m’a présenté cette opportunité, j’étais très excitée parce que j’avais le sentiment d’avoir la chance de faire partie des avancées technologiques de cette société. »

Etant donné le domaine d’activité de ces chatbots, il est tout de même dommage que ces derniers ne puissent pas prendre en compte les requêtes parlées (si vous voyez ce que je veux dire…). Les plus curieux pourront tout de même dialoguer gratuitement avec l’un des deux chatbots pour l’instant proposés (Riley Reid et Lena the Plug), mais les conversations seront limitées à 5 phrases dans le mois.