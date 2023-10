Tesla se rapproche toujours plus de la conduite (vraiment) autonome

C’est une promesse pour l’instant non tenue, celle de la conduite véritablement autonome, le fantasme technologique de véhicules capables de transporter leurs propriétaires sans conducteur derrière le volant, comme dans le film Minority Report. De simples bugs aux incidents de conduite parfois mortels, l’Autopilot de Tesla a fini par susciter l’attention de la pointilleuse NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), et une enquête est actuellement en cours afin de déterminer le niveau de responsabilité de l’IA embarquée dans les véhicules Tesla.

Tesla Full Self-Driving capability demo in Austin

FSD capability features use vision neural networks to perceive & understand the world, just like humans do.



Via our unique fleet learning approach, we are able to collect anonymized data from our vehicles—meaning the neural… pic.twitter.com/CWAS5h0jGH

— Tesla (@Tesla) October 17, 2023