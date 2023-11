SFR se tourne vers Free et Bouygues Telecom pour une consolidation

C’est reparti pour les discussions autour de la consolidation des opérateurs français. SFR s’est tourné vers Bouygues Telecom et Free pour évoquer le sujet, selon La Tribune.

SFR veut une fusion des opérateurs

Patrick Drahi, le président d’Altice (maison-mère de SFR), et ses équipes ont sondé Free dans le courant de l’été concernant une consolidation des opérateurs. L’objectif est d’évaluer la faisabilité d’un rapprochement entre les deux opérateurs. L’idée ici n’est pas de vendre SFR à proprement parler, mais d’avoir un rapprochement entre les opérateurs.

Pour Bouygues Telecom, les discussions ont eu lieu plus récemment. Là encore, il était question d’un rapprochement et non d’une vente directe de SFR. Cela a été chapeauté par Vincent Le Stradic, associé-gérant chez la banque d’affaires Lazard, qui a été mandatée par Altice pour trouver les 3 milliards d’euros dont le groupe a besoin pour diminuer sa dette. Il fait le tour des opérateurs et des fonds d’investissement pour y arriver.

Dans l’immédiat, ni Free ni Bouygues Telecom ne sont intéressés par un tel rapprochement. Aucun des opérateurs n’a souhaité commenter publiquement ces discussions.

Pourquoi ce désintérêt par Free et Bouygues Telecom ? Il faut savoir que SFR perd beaucoup de clients et est dans le rouge commercialement. De plus, Altice France a 24 milliards d’euros de dettes. Autant dire que cette situation n’intéresse pas vraiment Free et Bouygues Telecom. À cela s’ajoute un scandale de corruption dans lequel Altice s’est embourbé cet été. Depuis le 13 juillet, la justice portugaise soupçonne Armando Pereira, associé et vieux compagnon de Patrick Drahi, ainsi que plusieurs cadres du groupe, d’avoir imposé un réseau de fournisseurs douteux dans différentes filiales d’Altice, et d’avoir indûment prélevé des sommes importantes.

Un autre potentiel blocage pourrait venir des autorités concurrentielles et de la Commission européenne. Tous les acteurs français des télécoms attendent de savoir quel sort la Commission européenne réserve au projet de mariage entre Orange et MasMovil en Espagne. Si c’est validé, cela ouvrira, peut-être, la porte à des perspectives de consolidation en France.