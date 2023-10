Orange a récemment annoncé la Livebox 7 avec un débit Internet en hausse. Pour l’UFC-Que Choisir, cette nouvelle box est « une bonne excuse » de la part de l’opérateur pour augmenter ses tarifs plutôt que de proposer une réelle valeur ajoutée.

Une Livebox 7 décevante pour UFC-Que Choisir

« Avec sa toute nouvelle box Internet, Orange a trouvé une bonne excuse pour augmenter ses tarifs sans proposer d’amélioration ou d’innovation technique notable à ses abonnés », indique UFC-Que Choisir. Pour rappel, la nouvelle box se veut compatible compatible XGS-PON, embarque un port Ethernet de 10 Gb/s et permet d’avoir des débits jusqu’à 5 Gb/s en téléchargement (download) et 1 Gb/s en envoi (upload). Ça grimpe respectivement à 8 Gb/s et 2 Gb/s pour les clients professionnels.

« Les différences ont beau être minimes, le prix, lui, n’est pas du tout le même », déplore l’association de consommateurs. La Livebox 7 est uniquement disponible avec l’abonnement Livebox Max Fibre à 57,99 € par mois (39,99€ les six premiers mois avec un engagement de 12 mois). La Livebox 6 était proposée au lancement à 34,99€/mois la première année et 54,99€/mois ensuite. Aujourd’hui, Orange la propose avec son offre Livebox Up Fibre à 33,99€ pendant un an.

L’UFC-Que Choisir indique par ailleurs :

Quant aux 3 répéteurs proposés, ils peuvent s’avérer utiles pour ceux qui ont une très grande maison. À ceci près que pour en bénéficier, il faut non seulement payer 10 € d’activation par appareil, mais aussi, plus surprenant, étaler ses demandes dans le temps. Dans ses conditions générales, Orange précise en effet que, si le premier répéteur peut être demandé au moment de la souscription, les deux autres doivent être réclamés « de manière séparée chaque 72 heures après la demande précédente ». S’il avait voulu éviter que ses clients ne profitent de ce service, l’opérateur ne s’y serait pas pris autrement.

L’association de consommateurs conclut en disant que « bref, outre le fait de se rapprocher des standards du marché et des performances des box concurrentes, on a un peu l’impression que la Livebox 7 est avant tout une excuse pour Orange de revoir à la hausse certains de ses tarifs ».