La police de Londres teste la reconnaissance faciale contre le vol à l’étalage

La police de Londres annonce tester la technologie de la reconnaissance faciale pour lutter contre les vols à l’étalage, qui se sont multipliés en raison de la crise du coût de la vie frappant le Royaume-Uni.

La reconnaissance faciale utilisée par la police londonienne

Pendant cette phase de test, 12 commerces de Londres ont fourni à la police les images de la trentaine de personnes venant le plus régulièrement voler dans leurs boutiques, prises par des caméras de vidéosurveillance ou des téléphones. Les données biométriques associées à leurs visages, qui ont pu être recueillies même quand ces derniers étaient en partie couverts, ont été analysées par un nouveau logiciel qui les a comparées avec les photos des personnes placées en garde à vue. Sur les 302 voleurs, 149 étaient connus de la police.

« Les résultats que nous avons obtenus jusqu’à présent changent vraiment la donne. Cette utilisation de la reconnaissance faciale pourrait révolutionner la façon dont nous enquêtons et résolvons les crimes », a affirmé son chef Mark Rowley.

L’algorithme employé pour identifier ces voleurs compulsifs est le même que celui qu’utilise la police pour sa technologie de reconnaissance faciale controversée, utilisée notamment lors du couronnement de Charles III en septembre. Cette technologie est cependant critiquée comme intrusive par des organisations de défense des libertés indidivuelles, comme Liberty, pour qui « elle n’a pas sa place dans nos rues, dans nos magasins, ni dans aucun autre domaine de notre vie ».

Des vols en hausse au Royaume-Uni

Les vols à l’étalage se sont multipliés ces derniers mois avec la crise du coût de la vie provoquée par l’envolée des prix, après un ralentissement pendant la pandémie du Covid-19. Près de 50 000 vols ont été recensés à Londres l’an dernier par Scotland Yard, qui estime que cela représente seulement 5% à 10% des infractions réellement commises.

Plus généralement, les vols à l’étalage ont augmenté de 25% en Angleterre et au Pays de Galles entre juin 2022 et juin 2023, avec plus de 360 000 infractions, a indiqué le bureau des statistiques. Près de 90 chefs d’entreprises, dont celui du géant des supermarchés Tesco, des pharmacies Boots ou des librairies WH Smith ont écrit la semaine dernière à la ministre de l’Intérieur pour demander d’agir face aux criminels qui dévalisent les magasins.