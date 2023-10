Windows 11 progresse avec une installation sur plus de 400 millions d’appareils

Windows 11 a dépassé le cap des 400 millions d’appareils actifs, une donnée qui surprend Microsoft en interne. Selon Windows Central, c’est en effet supérieur aux prévisions de la société.

Windows 11 a fêté ses deux ans ce mois-ci, et sa croissance est sans surprise plus lente que celle de son prédécesseur. Windows 10 était une mise à jour gratuite pour les utilisateurs de Windows 7 et 8.1, sans conditions matérielles strictes. En outre, Microsoft a créé un sentiment artificiel d’urgence en affirmant que la mise à jour n’était gratuite que pendant la première année. Cela a encouragé plus de personnes à installer le système d’exploitation, même si la mise à jour gratuite a été disponible pendant huit ans (c’est fini depuis le mois dernier).

Windows 11, en revanche, a des exigences matérielles notables. Vous n’y avez pas le droit si votre PC n’a pas une puce TPM (pour la sécurité) ou s’il utilise un processeur plus ancien que la 8e génération d’Intel ou la 2e génération des AMD Ryzen. D’autre part, certains utilisateurs s’opposent aux changements de Windows 11, tels que le menu Démarrer revu, les nouveaux menus contextuels et plus encore.

Microsoft a compris que les exigences matérielles de Windows 11 ralentiraient la croissance du système et a donc fixé des attentes modestes. Cependant, les plus de 400 millions d’appareils actifs avec Windows 11 sont plus élevés que ce que Microsoft attendait du système d’exploitation.

Le cap des 500 millions d’utilisateurs devrait être atteint en 2024. D’ailleurs, 2024 devrait aussi être l’année pour le lancement de Windows 12. Il n’y a pour le moment pas d’informations concernant le futur système d’exploitation.