Windows 11 ne peut plus être activé avec une clé de Windows 7 ou 8

Microsoft a discrètement opéré à une modification qui ne permet plus d’activer Windows 11 avec une clé valide à l’origine pour Windows 7 ou Windows 8. C’était possible depuis le lancement du système d’exploitation, mais c’est maintenant fini.

Sur site, Microsoft indique désormais :

L’offre de mise à niveau gratuite de Microsoft pour Windows 10 / 11 a pris fin le 29 juillet 2016. Le chemin d’installation pour obtenir la mise à niveau gratuite de Windows 7 / 8 est également supprimé. Les mises à niveau vers Windows 11 à partir de Windows 10 sont toujours gratuites.

Bien que les anciennes clés de Windows 7 et 8 puissent encore activer Windows 11 version 22H2, les versions plus récentes du système d’exploitation n’acceptent plus ces clés. Ceux qui font le test ont le droit à un message d’erreur : « La clé produit que vous avez entrée n’a pas fonctionné. Vérifiez la clé produit et essayez une nouvelle fois, ou entrez une clé différente ».

Une astuce pour toujours en profiter est donc d’installer Windows 11 version 22H2 ou une version plus ancienne, utiliser une clé de Windows 7 ou 8, activer Windows 11, puis faire les mises à jour. Sinon, vous pouvez acheter une clé pour Windows 11. Le prix officiel est de 139€, mais il est possible d’en trouver pour quelques euros à peine sur la Fnac, Cdiscount et d’autres revendeurs en ligne.