Même Microsoft explique comment installer Windows 11 sur un PC non supporté

Windows 11 est disponible au téléchargement depuis peu, mais tout le monde ne peut l’installer… du moins officiellement. Cela s’explique par des exigences spécifiques de Microsoft, comme un certain processeur minimum et une puce TPM 2.0. Mais il est possible de contourner les exigences et même Microsoft explique comment faire.

Installer Windows 11 sur un PC non supporté

Sur son site, Microsoft dispose d’une page qui explique les différentes méthodes pour installer Windows 11, dont celle pour les personnes qui ont un PC non supporté officiellement. La méthode est la suivante :

Ouvrez le menu Démarrer

Entrez regedit.exe et validez pour ouvrir l’éditeur de registre

Au niveau de l’arborescence, rendez-vous dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup

Faites un clic droit sur MoSetup et sélectionnez Nouveau > Valeur DWORD 32 bits

Attribuez-lui le nom AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU

Cliquez deux fois sur la valeur qui vient d’être créée, mettez 1 et validez en cliquant sur OK

Redémarrez votre PC

Avec cette manipulation (qui n’est à effectuer qu’une seule fois), votre PC non supporté va autoriser l’installation de Windows 11 parce qu’il ne va pas prendre en compte le modèle du processeur ou la puce TPM 2.0.

Faut-il sauter le pas ?

Est-ce une bonne une idée de faire une installation ? Microsoft dit ne pas recommander cette opération, bien qu’il explique comment contourner le système. Mais pour l’instant, tout fonctionne normalement. À faire donc si vous voulez à tout prix Windows 11 et si vous avez quelques connaissances en informatique. Celles-ci pourraient être utiles en cas d’éventuel problème pour retrouver un usage normal.

Sinon, vous pouvez rester sur Windows 10. Microsoft a déjà dit qu’il supporte ce système d’exploitation jusqu’au 14 octobre 2025. Il y aura des mises à jour de sécurité pendant encore quatre ans. En revanche, il ne faut pas s’attendre à de grosses nouveautés. Microsoft va naturellement miser sur Windows 11, maintenant que le nouveau système d’exploitation est disponible pour tout le monde en version finale.