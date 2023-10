Les processeurs Intel de 14e génération arrivent cette semaine, grimpant jusqu’à 6 GHz

Intel propose cette semaine, dès le 17 octobre, ses nouveaux processeurs de la 14e génération à destination des ordinateurs de bureau. Faisant office de rafraîchissement pour la plupart de ses processeurs, les nouvelles puces Raptor Lake Refresh offrent des vitesses allant jusqu’à 6 GHz pour le Core i9-14900K.

Nouveaux processeurs Intel i5, i7 et i9

Intel veut ici viser à offrir de meilleures performances et améliorations par rapport aux processeurs précédents. Le groupe affirme que la prise en charge de 6 GHz permet d’augmenter les performances des jeux, ainsi que la vitesse d’horloge du CPU, ce qui est idéal pour les joueurs sur PC. Le Raptor Lake Refresh propose également la nouvelle « Application Performance Optimization (APO) », qui doit aider à optimiser le CPU en fonction du jeu.

Le processeur Intel Core i9-14900K présente des améliorations notables, avec 24 cœurs et 36 Mo de cache. Avec une vitesse maximale de 6 GHz grâce au Thermal Velocity Boost, la société propose également une fréquence de base de 3,2 GHz. De plus, il prend en charge la mémoire DDR5-5600, en plus de la DDR4-3200.

Intel apporte également des modifications à son processeur Core i7. Le Core i7-14700K offre des améliorations notables. Au lieu des huit cœurs efficients et des huit cœurs de performance, Intel propose désormais 12 cœurs efficients et huit cœurs de performance, pour un total de 20 cœurs.

Les différents modèles (cliquez pour agrandir)

Le Core i5 est également mis à l’honneur cette année. Le i5-14600K offre 20 cœurs au total, avec six cœurs de performance et huit cœurs efficients. Intel confirme qu’il offrira une vitesse d’horloge de 5,3 GHz et une vitesse de base de 3,5 GHz.

D’autre part, le support du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4 est de la partie avec la gamme Raptor Lake Refresh.

La commercialisation des processeurs Intel de 14e génération débutera demain. Il n’y a pas encore les tarifs en euros, mais ceux en dollars sont connus. L’i5-14600K sera à 319 dollars, l’i7-14700K à 409 dollars et l’i9-14900K à 589 dollars.