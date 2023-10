Guerre Israël-Hamas : l’Europe demande à YouTube d’être vigilant sur la désinformation

La Commission européenne a rappelé à Alphabet, la maison-mère de Google, ses obligations en matière de modération sur sa plateforme YouTube. Cela intervient dans un contexte de hausse du nombre des contenus illégaux et de la désinformation en ligne liés notamment à la guerre entre Israël et le Hamas.

L’exécutif européen a ces derniers jours mis en garde Meta et TikTok sur une recrudescence de fausses informations sur ces plateformes. Il a même ouvert une enquête visant X (ex-Twitter), dans le cadre de la nouvelle législation européenne sur les services numériques (DSA), entrée en vigueur fin août.

Le commissaire européen chargé du Numérique, Thierry Breton, a adressé aujourd’hui une lettre à Sundar Pichai, le patron d’Alphabet/Google, pour l’appeler à « être très vigilant » sur le respect des nouvelles règles. Le courrier a été rendu public sur X.

« Suite aux attaques terroristes perpétrées par le Hamas contre Israël, nous assistons à une recrudescence des contenus illégaux et de la désinformation diffusée dans l’UE via certaines plateformes », a écrit Thierry Breton. Il a souligné que Google avait une « obligation particulière de protéger les millions d’enfants et d’adolescents » utilisant YouTube « contre les contenus violents représentant des prises d’otages et autres vidéos choquantes ».

Il a aussi insisté sur la nécessité de « différencier suffisamment » les sources d’information fiables de « la propagande terroriste » et des « contenus manipulés ». Le commissaire français a par ailleurs demandé à Sundar Pichai d’informer la Commission européenne des mesures prises contre les deepfakes dans le cadre des différentes élections à venir en Europe.

« Je vous exhorte à répondre de manière proactive, rapide, précise et complète sur les aspects que j’ai soulevés dans cette lettre », écrit Thierry Breton, rappelant que « l’ouverture d’une éventuelle enquête et un constat de non-conformité peuvent déboucher sur des sanctions ».