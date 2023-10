AMD rachète Nod.ai pour l’IA et mieux concurrencer Nvidia

AMD annonce avoir fait l’acquisition de Nod.ai, une société de logiciels open source en lien avec l’intelligence artificielle. L’objectif est de se renforcer sur l’IA qui est un domaine de plus en plus important, surtout que son concurrent Nvidia est déjà bien avancé.

Nod.ai proposer des technologies open source pour les systèmes d’IA en utilisant des approches telles que l’apprentissage par renforcement. L’entreprise est connue pour sa contribution à des projets tels que SHARK, une distribution open source d’apprentissage automatique avec des frameworks tels que PyTorch et TensorFlow.

AMD indique que l’expertise de Nod.ai en matière d’optimisation des modèles d’IA contribuera à renforcer ses efforts visant à fournir des solutions matérielles et logicielles complètes pour les applications d’intelligence artificielle. Vamsi Boppana, le vice-président d’AMD, ajoute :

L’acquisition de Nod.ai devrait considérablement améliorer notre capacité à fournir aux clients de l’IA un logiciel ouvert qui leur permet de déployer facilement des modèles d’IA très performants adaptés au matériel d’AMD.

L’arrivée de l’équipe talentueuse de Nod.ai accélère notre capacité à faire progresser la technologie des compilateurs open source et à mettre en place des solutions d’IA portables et performantes dans l’ensemble du portefeuille de produits d’AMD. Les technologies de Nod.ai sont déjà largement déployées dans le cloud et sur une large gamme d’appareils aujourd’hui.