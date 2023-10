Adobe lance une armada d’IA génératives : Firefly Image 2, Firefly Vector et Firefly Design

Firefly n’était donc qu’une première étape : Adobe a dévoilé hier une armada d’IA génératives, soit Firefly Image 2, Firefly Vector et Firefly Design. L’outil de retouche et de création d’images, désormais intégré à Photoshop, a donc fait des petits. Comme leurs noms l’indiquent, Firefly Image 2 s’adresse au secteur de l’imagerie, Firefly Vector est un outil de génération d’images vectorielles, et Firefly Design s’adresse aux designers et professionnels de la CAO (conception assistée par ordinateur). Firefly Image s’inscrit dans la continuité de Firefly et hérite de nouvelles fonctions comme Generative Match, une fonction qui permet de générer des images à partir d’autres images, Prompt Guidance, une aide à l’écriture de prompts, ou bien encore Paramètres Photo, un générateur d’images photoréalistes.

Comme si ces annonces ne suffisaient pas, l’éditeur a mis à jour Adobe Creative Cloud et Adobe Photoshop Express avec des fonctions (comme le Remplissage génératif via Firefly) et là encore, l’utilisateur a la possibilité de générer ou modifier une image à partir soit de prompts plus ou moins sophistiqués, soit d’autres images. Une cinquantaine de pinceaux sont aussi rajouté à la palette des outils disponibles. Adobe a décidément un appétit d’ogre et annonce pour finir que de nouvelles fonctions graphiques seront dévoilées dans les mois à venir… Midjourney ou DALL-E ont une sacré concurrence.