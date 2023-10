La saison 2 de Loki a débuté très fort sur Disney+

Le premier épisode de la saison 2 de Loki a été le deuxième meilleur démarrage d’une série sur Disney+, annonce aujourd’hui Disney. L’épisode a comptabilisé 10,9 millions de vues lors des trois premiers jours qui ont suivi la disponibilité le 6 octobre.

Les services de streaming commencent réellement à fournir des informations plus détaillées sur l’audience de leurs programmes. Récemment, Disney a annoncé que le film Élémentaire avait été visionné 26,4 millions de fois au cours de ses cinq premiers jours sur Disney+, tandis que le film La Petite Sirène (version 2023) avait été visionné 16 millions de fois au cours de la même période. Quant à la série Ahsoka qui fait partie de l’univers Star Wars, elle a généré 14 millions de vues en cinq jours lors de son lancement en août.

La saison 2 de Loki est donc le deuxième meilleur démarrage d’une série sur Disney+. Mais qui est donc premier ? C’est la saison 3 de The Mandalorian. Il n’y a cependant pas d’informations sur le nombre de vues.

Disney ajoute par ailleurs que le public a bien aimé le premier épisode, évoquant un score de 94% sur Rotten Tomatoes. Du côté de la presse, la note est de 88%. Il y a un nouvel épisode de Loki tous les vendredis à 3 heures du matin sur Disney+.

Dans son combat pour sauver l’âme du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA), Loki, aux côtés de Mobius, du Chasseur B-15 et d’une escouade d’anciens et de nouveaux compagnons, navigue dans un multivers de plus en plus vaste et de plus en plus dangereux à la recherche de Sylvie, du Juge Renslayer et de Miss Minutes. En chemin, il va aussi découvrir le sens véritable des notions de libre arbitre et de destin exceptionnel.