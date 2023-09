Comme Ahsoka, la saison 2 de Loki change son horaire de diffusion

Il y a du changement pour la sortie de la saison 2 de Loki qui se fera finalement le 6 octobre à 3 heures du matin en France, au lieu de 9 heures du matin. Disney+ applique ainsi la même stratégie que pour la série Star Wars Ahsoka, qui est en cours de diffusion et dont les nouveaux épisodes sortent chaque mercredi à 3 heures du matin.

C’est sur X (ex-Twitter) que Disney+ a annoncé le changement d’horaire pour sa série Marvel (MCU). Il est annoncé que la saison 2 de Loki fera ses débuts le 5 octobre à 18 heures sur la côte ouest des États-Unis, ce qui correspond au 6 octobre à 3 heures du matin en France.

The amazing Loki is back. Marvel Studios’ #Loki Season 2, an Original series, is time slipping to a new date streaming October 5 at 6PM PT, only on #DisneyPlus. (Previously recorded.) pic.twitter.com/9bnTirPsFL — Disney+ (@DisneyPlus) September 18, 2023

Dans son combat pour sauver l’âme du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA), Loki, aux côtés de Mobius, du Chasseur B-15 et d’une escouade d’anciens et de nouveaux compagnons, navigue dans un multivers de plus en plus vaste et de plus en plus dangereux à la recherche de Sylvie, du Juge Renslayer et de Miss Minutes. En chemin, il va aussi découvrir le sens véritable des notions de libre arbitre et de destin exceptionnel.

Le casting comprend Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino, Jonathan Majors, Ravonna Renslayer ou encore Ke Huy Quan.

La saison 2 de Loki aura le droit à 6 épisodes. Le premier sera donc diffusé le 6 octobre sur Disney+. Il y aura ensuite un nouvel épisode par semaine.