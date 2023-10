Le lancement de satellites Amazon est un succès

On vous parlait au début du week-end du lancement prévu pour les satellites Amazon. C’est officiel : ce lancement est un franc succès pour la firme. D’après United Launch Alliance, la fusée Atlas V a réussi l’opération, mettant en orbite basse terrestre les deux satellites Kuiper. Les appareils, concurrents directs de Starlink, devaient à l’origine être lancés à la fin de l’année dernière. Pour l’entreprise, il s’agit d’une opportunité en or. Pour la première fois, elle va pouvoir récolter des données directement depuis l’espace. C’est également l’occasion de tester en conditions réelles son appréhension du réseau.

Même s’il ne s’agit que de prototypes qui seront décommissionnés à la fin de la mission, Amazon mise gros dessus. « Nous avons fait des tests poussés dans notre laboratoire et avons une grande confiance en notre design de satellite, mais il n’y a pas de substitut au test en orbite » a ainsi déclaré Rajeev Badyal, VP de technologie sur le projet. Amazon prévoit de déployer plus de 3.200 satellites dans les six ans à venir, afin de fournir une connexion à tous les clients potentiels dans les zones mal desservies.