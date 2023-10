Royaume Uni : L’IA de Snap menacerait la vie privée des enfants

Alors que l’IA s’insinue dans tous les domaines, certains régulateurs s’intéressent particulièrement à l’utilisation qu’en ont les enfants. C’est le cas de l’ICO (Information Commissioner’s Office) au Royaume-Uni. L’organisme s’inquiète aujourd’hui de Snap, et plus spécifiquement à My AI, son chat bot boosté à l’intelligence artificielle. L’entreprise aurait « échoué à évaluer correctement les risques concernant la vie privée » de ses utilisateurs avant de déployer cette nouvelle fonctionnalité. Et si l’entreprise ne se plie pas aux exigences de cette agence, My AI pourrait bel et bien tout simplement être interdit dans le pays.

Nous n’en sommes cependant pas encore là. Snap va pouvoir soumettre de nouvelles versions de ses politiques générales et de son outil. « Nous allons continuer à travailler de façon constructive avec l’ICO pour nous assurer que nos procédures d’évaluation des risques leurs conviennent », a ainsi déclaré un porte-parole de la firme à Reuters. Sur les 21 millions d’utilisateurs actifs mensuels du pays, une part conséquente se trouve dans la tranche des 13-17 ans. C’est pourquoi l’organisme se veut particulièrement vigilant. Reste à voir maintenant si Snap va réussir à satisfaire ses exigences.