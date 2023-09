YouTube met fin à son offre Premium Lite qui retire les publicités

YouTube a décidé de tirer un trait sur son offre Premium Lite qui permet de retirer les publicités sur la plateforme de vidéos et qui est disponible dans quelques pays. L’abonnement à 6,99€/mois ne sera plus disponible à compter du 25 octobre 2023, comme l’indique YouTube dans un e-mail adressé aux utilisateurs.

L’offre YouTube Premium Lite a fait ses débuts en 2021 dans quelques pays européens, dont la Belgique, le Danemark, la Finlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède. Elle permet de retirer les publicités sur YouTube, rien de plus. Elle n’a jamais vu le jour en France et dans d’autres pays.

Doit-on comprendre qu’il ne sera plus possible de retirer les publicités sur YouTube ? Si, mais ce sera avec l’abonnement Premium à 12,99€/mois qui ajoute aussi l’accès au service de streaming musical YouTube Music. Cet abonnement est disponible un peu partout, dont en France.

Bien que YouTube n’ait pas abordé la raison de l’abandon dans son e-mail, la plateforme semble avoir augmenté le nombre et la durée des publicités qu’elle présente aux utilisateurs. Cela pourrait être dû à la baisse des recettes publicitaires depuis le début de l’année. Si Google a l’intention de maintenir le niveau actuel de publicités après l’augmentation des revenus, il est possible que la société ne pense plus que l’abonnement Premium Lite à 6,99€/mois rapporte suffisamment d’argent.