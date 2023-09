La prochaine version de DALL-E pourra générer des images directement dans ChatGPT !

OpenAI se prépare à lancer la troisième itération de DALL-E, son IA générative d’images, une version largement améliorée par rapport à son prédécesseur. Désormais, DALL-E peut générer des images directement dans l’application ChatGPT ! OpenAI a fait une démonstration rapide de ces nouvelles capacités qui permettront aux utilisateurs d’écrire des prompts détaillés dans ChatGPT. Pour ne rien gâcher DALL-E améliore encore son « moteur » de génération et parvient à produire des images de plus en plus stupéfiantes de maitrise.

OpenAI affirme en outre que DALL-E 3 apporte des améliorations significatives dans la compréhension des intentions de l’utilisateur, en particulier avec les invites/prompts longs et détaillés. De plus, si un utilisateur a du mal à exprimer sa demande de manière à maximiser les capacités du générateur d’images, ChatGPT pourra l’aider à créer une invite complète.

La nouvelle version DALL-E a également été conçue pour exceller dans la production d’éléments complexes tels que des représentations de mains ou bien encore l’incrustation de textes dans des images. l’outil d’IA dispose aussi de mesures de sécurité renforcées, et notamment des filtres capables de bloquer les prompts d’ images explicites ou haineuses. Afin aussi de se couvrir au plan juridique, OpenAI sera incapable de produire des images reproduisant le style graphique d’artistes encore vivants.

DALL-E 3 devrait être publié le mois prochain pour les clients ChatGPT Plus et les entreprises. La disponibilité pour le grand public n’est pas encore à l’ordre du jour en revanche.