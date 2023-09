Google arrête les mises à jour pour son Pixel 4a

Le Pixel 4a n’a plus le droit à des mises à jour, Google a décidé d’abandonner son smartphone qui a vu le jour en 2020. Il n’y a plus de mises à jour pour Android ou pour la sécurité.

Google annonce dès le départ combien de temps ses smartphones Pixel vont avoir le droit à des mises à jour logicielles. Dans le cas du Pixel 4a, Google avait annoncé la fin pour août 2023. Effectivement, il n’y a pas eu de mise à jour le mois dernier. Mais il arrive que Google propose une version supplémentaire un mois ou deux après la fin officielle du support. Mais les mises à jour de sécurité de septembre sont arrivées et le Pixel 4a est toujours absent de la liste.

À cela s’ajoute le fait qu’Android 14 va prochainement être disponible au téléchargement. Google n’a pas proposé une bêta pour le Pixel 4a et on se doute bien qu’elle ne va pas faire une apparition surprise lorsque la version finale sera disponible au téléchargement. Google a donc enterré son smartphone.

Attention toutefois : il existe le Pixel 4a et le Pixel 4a (5G). Ce dernier est sorti un peu plus tard et a toujours le droit à des mises à jour logicielles. Ce ne sera pas pour longtemps toutefois, la fin du support aura lieu au mois de novembre.