Android 14 (One UI 6) arrive en bêta sur les Samsung Galaxy S22

Samsung poursuit le test d’Android 14 (One UI 6) avec ses utilisateurs, en proposant la bêta aux propriétaires des Galaxy S22. Ils rejoignent ainsi les utilisateurs des Galaxy S23 qui ont déjà le droit à la bêta depuis un mois.

Le déploiement de la bêta d’Android 14 (One UI 6) comprend l’accès sur les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Pour y accéder, il suffit de se rendre sur l’application Samsung Members et de toucher la carte One UI 6 en haut de l’écran. Cela concerne pour le moment les utilisateurs en Corée du Sud, Samsung proposera prochainement la bêta dans d’autres pays.

La bêta pour le Galaxy S22 apporte de nombreuses améliorations à Android dans son ensemble. Le panneau d’accès rapide a une nouvelle interface qui le rend un peu plus facile à naviguer, et l’expérience utilisateur globale est modifiée pour rendre l’expérience One UI (à savoir la surcouche de Samsung) plus agréable. La mise à jour n’est pas aussi complète que ce que nous avons vu par le passé, mais elle apporte des ajustements bienvenus.

Samsung ne dit pas encore quand la version finale d’Android 14 sera disponible pour les Galaxy S22 (ou S23 d’ailleurs). Pour sa part, Google devrait la proposer dans quelques semaines. Ce serait reporté à octobre, alors que la sortie initiale était attendue pour septembre.