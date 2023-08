Samsung propose la bêta d’Android 14 (One UI 6) pour ses Galaxy S23

C’est au tour de Samsung de proposer la bêta d’Android 14 pour les Galaxy S23. Cela s’accompagne par la surcouche One UI 6. Cela intervient quelques semaines avant la disponibilité de la version finale d’Android 14… du moins sur les Google Pixel.

L’un des changements les plus marquants concerne le panneau rapide, qui commence par deux gros boutons pour le Wi-Fi et le Bluetooth, suivis d’un panneau avec 16 boutons (4×4) que l’on peut parcourir. Un espace apparaît ensuite avec un curseur pour la luminosité et des commandes pour le mode sombre. Enfin, il y a le miroir d’écran Smart View et les commandes pour la maison intelligente.

Samsung affirme que cette refonte permet aux utilisateurs d’accéder sans effort à leurs fonctions les plus utilisées, avec un nouveau balayage vers le bas à partir du coin supérieur droit de l’écran pour accéder à l’ensemble du panneau.

Pour ce qui est de la personnalisation de la police d’écriture, il est maintenant possible de définir différents écrans de verrouillage en fonction des modes et des routines. Un widget d’appareil photo permettra de présélectionner un mode et un emplacement de stockage, comme le mode portrait et un dossier réservé aux photos de visages. Il y a aussi de nouveaux emojis et une nouvelle police d’écriture par défaut, que Samsung qualifie d’« impactante ».

La bêta d’Android 14 (One UI 6) pour les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra est disponible dès maintenant dans quelques pays, à savoir les États-Unis, l’Allemagne et la Corée du Sud. La France et les autres régions y auront bientôt le droit. C’est accessible depuis l’application Samsung Members.