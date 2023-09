Une entreprise française va licencier 217 employés… pour les remplacer par de l’IA

C’est une première à cette échelle. La société de veille technologique Onclusive, basée à Courbevoie, va bientôt mettre à la porte 217 salariés… pour les remplacer par des IA génératives ! D’ici au mois de juin 2024, les 217 personnes concernées recevront leur notification de licenciement. Les employés remerciés produisaient jusqu’ici des revues de presse pour les clients d’Onclusive, un type d’activité malheureusement largement fragilisé par l’arrivée des IA génératives de type ChatGPT. Les IA génératives sont en effet particulièrement à l’aise lorsqu’il s’agit d’agréger puis de synthétiser une grosse masse de documents de sources différentes, sachant que la revue de presse consiste justement à rassembler des textes épars (mais beaucoup plus lentement qu’une IA malheureusement pour nous autres pauvres humains).

« Dit Dave, je peux prendre les commandes du vaisseau à ta place ? »

Cynique jusqu’au bout, la direction annonce que le service sera désormais « plus rapide et plus fiable » (un mot peut-être pour les employés qui vont être virés… non ?) alors que les syndicats sur place annoncent de leur côté la fin prochaine de toute présence humaine dans les locaux de la société. Un projet de reclassement sera toutefois proposé aux employés remerciés. On note que depuis quelques trimestres, les licenciements « pour cause d’IA » ne cessent de se multiplient, en France et ailleurs : ainsi aux Etats-Unis, 12 employés du site CNET ont été remplacés par ChatGPT, et au Japon, on assiste à une énorme vague de licenciements dans les métiers de l’illustration sous la pression des IA génératives de type Midjourney.