CNET (US) licencie 12 employés, remplacés par ChatGPT

Ceux qui affirment que l’émergence de l’IA ne va pas peser sur l’emploi peuvent commencer à manger leur chapeau : CNET (la branche américaine du groupe) a en effet licencié 12 de ses rédacteurs pour les remplacer par… ChatGPT ! Futurism s’est rendu compte après analyse de plus de 70 articles « financiers » de CNET que ces derniers affichaient le même style « à plat », bien loin des formules de phrases utilisées habituellement par les rédacteurs du site. De fait, le site The Verge note que quelques semaines seulement après cette découverte, douze salariés, soit 10% de l’effectif de CNET US, avaient été mis à la porte, remplacés donc par le chatbot ChatGPT !

L’occasion était sans doute trop belle puisque nombre des salariés licenciés travaillaient depuis des années chez CNET (avec donc un niveau de salaires bénéficiant de l’ancienneté). Quant à la rédactrice en chef, Connie Guglielmo, cette dernière occupe désormais un nouveau poste, celui de “vice-présidente senior de la stratégie de contenu IA”. Si l’on avait encore quelques doutes sur la révolution en cours…

L’impact de ChatGPT (et d’autres IA du même type) dans le secteur tertiaire était malheureusement assez prévisible . Malgré quelques trous dans la raquette (ChatGPT commet encore des erreurs grossières), le chatbot s’avère déjà redoutablement efficace lorsqu’il s’agit de rédiger un billet de synthèse à partir de données brutes, le type de billet qui était justement rédigé par les rédacteurs licenciés (résultats et données financières des sociétés de la tech).