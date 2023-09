Bandle Tale : Stardew Valley rencontre League of Legends

Depuis la création de Riot Forge, studio de Riot dédié aux projets ne concernant pas directement le développement de League of Legends, les annonces se sont multipliées. Un bon RPG au design chiadé avec Ruined King, un jeu d’action pêchu avec The Mageseeker, et on attend encore l’arrivée de Song of Nunu, petit jeu d’aventure, d’un jeu de baston qui a l’air nerveux à souhait, et même d’un mystérieux MMO. Malgré ça, ils arrivent encore à nous surprendre avec des annonces comme celle de Bandle Tale.

Entre jeu d’exploration, d’aventure, de gestion de ressources et de craft, on peut y voir sans trop forcer l’influence de Stardew Valley. Et pour cause, ce sont les développeurs de chez Lazy Bear, studio ayant produit Graveyard Keeper, qui vont s’en occuper. Les joueurs vont incarner un yordle perdu dans un monde magique, qui va devoir se promener dans toute la région pour résoudre les problèmes de ses habitants. On retrouvera d’ailleurs les visages connus de Teemo, Lulu ou encore Tristana. Bandle Tale devrait arriver l’année prochaine, pour l’instant annoncé uniquement sur PC via Epic et Steam.