Procès contre Google pour non-respect de la vie privée : un accord est trouvé

Une action en justice avait été lancée il y a quelques années déjà contre Google. Le traitement des données personnelles de localisation des utilisateurs était alors au centre du problème. En effet, les appareils de la firme continuaient à collecter des données, même éteints.

Cette affaire vient d’atteindre sa conclusion, et Google va devoir payer 93 millions de dollars. C’est la décision prise par le Department of Justice de Californie. Selon ce dernier, l’entreprise « récupérait, stockait et utilisait les données de localisation » des utilisateurs sans avoir obtenu leur consentement au préalable.

En plus de l’amende, Google devra continuer à améliorer ses politiques et pratiques vers plus de transparence. L’entreprise doit désormais prévenir les utilisateurs lorsqu’elle collecte des données, et fournir le détail de leur traitement. « Nous avons réglé cette problématique, basée sur des politiques produit obsolète que nous avons changées il y a des années », a commenté José Castañeda, porte-parole de la firme. Même si ces quelques millions ne devraient pas impacter le portefeuille de Google, la décision est importante dans le monde de la tech. Le traitement des données est un sujet capital, à la source de bien des revenus, et bien des polémiques.