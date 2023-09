IA générative : Firefly d’Adobe sort de la bêta

Après 6 mois de bêta, l’IA générative Firefly d’Adobe est désormais disponible sur l’ensemble des outils de l’éditeur soit la Creative Cloud, Adobe Express, Adobe Expérience Cloud sans oublier une nouveauté : le lancement d’une version web de Firefly. Les résultats de Firefly sont réellement (très) spectaculaires, mais pour profiter des fonctions avancées du logiciel, il faudra en passer par les fourches caudines du modèle économique d’Adobe, c’est à dire l’abonnement.

Malheureusement, l’abonnement ne sera pas suffisant puisqu’Adobe propose un système de crédits, bien sûr payants. On ne connait pas encore le coût de ces crédit d’accès, mais gageons que la note sera assez salée, ce qui limitera l’outil d’IA aux seuls professionnels qui pourront en retirer un « retour sur investissement » en quelque sorte… En revanche, on connait le nombre de crédits par applications, soit 3 000 crédits la Creative Cloud Pro Plus (qui comprend vraiment toutes les applications d’Adobe), 1000 crédits pour la Creative Cloud (le cloud pour les applications Adobe), 500 crédits pour la Creative Cloud Single App, 500 crédits pour Adobe Stock (un énorme lot d’images que ;’on pourra réutiliser), 250 crédits pour Adobe Express Premium, et 100 crédits pour Adobe Firefly Premium.

Heureusement, Adobe permet de tester Adobe ID, Adobe Express, Adobe Firefly et Creative Cloud pour 25 petits crédits. Auytre petit coup de pouce, jusqu’au 1 er novembre de cette année, les abonnés à Creative Cloud, Adobe Firefly, Adobe Express et Adobe Stock n’ont pas de limites de crédits. Dès lors que les crédits auront été dépensés, Firefly restera utilisable… mais dans une version plus lente (c’est un peu le même système que chez certains opérateurs en somme). Des packs de crédits supplémentaires pourront bien sûr être achetés pour bénéficier de la fonction d’IA.