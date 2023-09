PS5 : la mise à jour est disponible pour le Dolby Atmos, les SSD M.2 de 8 To et couper le son d’allumage

Après la bêta, place à la mise à jour en version finale pour la PlayStation 5. Sony annonce que la nouvelle version inclut plusieurs nouveautés, dont le support du Dolby Atmos, le supportdes SSD M.2 de 8 To et plus encore.

Dolby Atmos et SSD M.2 de 8 To

L’audio 3D via la technologie sonore Tempest 3D AudioTech est désormais compatible avec tous les périphériques HDMI compatibles Dolby Atmos (tels que des barres de son, téléviseurs ou home cinémas). Selon les dires de Sony, Tempest 3D AudioTech offre un rendu adapté à la configuration de haut-parleurs Dolby Atmos, y compris les canaux supérieurs, pour offrir une immersion plus poussée. Pour activer le Dolby Atmos, il faut se rendre dans Paramètres > Son > Sortie audio > Format audio (Priorité), puis sélectionner Dolby Atmos.

À noter que les services comme Netflix peuvent mettre à jour leurs applications sur PlayStation 5 pour proposer le support du Dolby Atmos.

La mise à jour ajoute également une option qui permet de désactiver le son d’allumage de la PlayStation 5. Il est également possible d’ajuster le volume pour ceux qui souhaitent garder le son.

D’autre améliorations pour la PS5

De plus, la mise à jour autorise désormais l’usage de SSD M.2 ayant une capacité de stockage jusqu’à 8 To. La limite jusqu’à présent était de 4 To. C’est intéressant pour les joueurs qui ont besoin de stocker beaucoup de jeux. A noter qu’il est toujours nécessaire de remplir certaines conditions pour choisir son SSD (elles sont disponibles sur cette page).

Sony apporte également un certain nombre d’améliorations à l’interface utilisateur et des changements généraux en matière de navigation. Vous pouvez désormais activer le retour haptique d’une manette DualSense lorsque vous naviguez dans l’interface utilisateur de la PS5. Le déplacement du focus d’une section à l’autre déclenchera un retour haptique lorsque cette option est activée, ainsi qu’un retour haptique lorsque vous atteignez la fin d’une section défilante.

Certains aspects sociaux de la PS5 bénéficient aussi de changements. Vous pourrez désormais inviter des joueurs dans une partie fermée sans les ajouter à un groupe, et envoyer des invitations à des parties ouvertes ou fermées à des groupes plutôt qu’à un seul ami. Vous pouvez également voir un aperçu de la personne qui partage son écran avant de rejoindre une partie, et il est désormais plus facile de voir quels amis sont présents dans une partie en passant par l’onglet Amis. Sony ajoute également des emojis pour les messages.

Enfin, la prise en charge du PS Remote Play est étendue à d’autres appareils Android TV. L’application PS Remote Play est désormais disponible sur les appareils sous Android TV 12, notamment le Chromecast avec Google TV (4K) et le téléviseur Bravia XR A95L de Sony.