PlayStation 5 : Dolby Atmos, SSD M.2 de 8 To et d’autres nouveautés arrivent en bêta

Sony annonce la disponibilité d’une nouvelle bêta pour le logiciel de la PlayStation 5, avec notamment le support du Dolby Atmos, des SSD M.2 de 8 To et plus encore. La bêta est disponible dès maintenant pour les testeurs.

Le Dolby Atmos s’invite sur PS5

L’audio 3D via la technologie sonore Tempest 3D AudioTech est désormais compatible avec tous les périphériques HDMI compatibles Dolby Atmos (tels que des barres de son, téléviseurs ou home cinémas). Selon les dires de Sony, Tempest 3D AudioTech offre un rendu adapté à la configuration de haut-parleurs Dolby Atmos, y compris les canaux supérieurs, pour offrir une immersion plus poussée. Pour activer le Dolby Atmos, il faut se rendre dans Paramètres > Son > Sortie audio > Format audio (Priorité), puis sélectionner Dolby Atmos.

À noter que les services comme Netflix peuvent mettre à jour leurs applications sur PlayStation 5 pour proposer le support du Dolby Atmos.

Du mieux pour le SSD M.2 et d’autres éléments

La nouvelle bêta est aussi l’occasion d’avoir le support des SSD M.2 jusqu’à 8 To (contre 4 To jusqu’à présent). Les joueurs peuvent ainsi stocker toujours plus de jeux. Il est toujours nécessaire de remplir certaines conditions (présentes sur cette page).

Parmi les autres nouveautés de la PS5, on retrouve un retour haptique de l’interface système. Cela permet d’avoir un retour haptique pendant que le joueur parcourt les menus. Cela se fait à l’aide de la manette DualSense.

D’autre part, Sony ajoute une option permettant de désactiver les bips lorsque vous allumez, éteignez ou mettez la PS5 en repos.

Sony améliore également les aspects sociaux de la PS5. Vous pourrez désormais inviter des joueurs à une Party fermée sans les ajouter à un groupe, et envoyer des invitations à des Party ouvertes ou fermées à des groupes plutôt qu’à un seul ami. À l’instar de Discord, vous pouvez désormais voir un aperçu d’une personne partageant son écran avant de rejoindre une partie, et il est désormais plus facile de voir quels amis font partie d’une Party dans l’onglet Amis. Sony ajoute également des emojis pour les messages.

La nouvelle bêta pour la PlayStation 5 est disponible dès maintenant. Sony ne précise pas encore quand tous les joueurs pourront télécharger la version finale.