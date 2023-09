Loki saison 2 : un nouveau teaser qui mêle le passé, le présent et le futur

Marvel propose aujourd’hui un nouveau teaser pour la saison 2 de Loki. La série fera ses débuts le 6 octobre prochain en streaming sur Disney+ et sera l’occasion de retrouver le MCU et plus exactement le multivers.

Le teaser du jour mêle le passé, le présent et le futur. Il y a seulement 45 secondes de vidéo, montrant Loki, Sylvie, Mobius, Kang et d’autres personnages.

La saison 2 de Loki comprendra six épisodes écrits Eric Martin. Justin Benson et Aaron Moorhead sont tous deux confirmés pour réaliser un épisode de la série, Michael Waldron restant attaché à la série en tant que créateur. Tom Hiddleston, Michael Waldron, Victoria Alonso, Louis D’Esposito et Kevin Feige reviennent également en tant que producteurs exécutifs.

C’est l’occasion de rappeler que Marvel a modifié son calendrier de sortie pour ses séries sur Disney+. La saison 2 de Loki est l’unique programme du MCU sur Disney+ au second semestre de 2023. La série Echo, qui se veut un spin-off de la série Hawkeye et qui devait initialement sortir le 29 novembre, arrivera finalement en janvier 2024. Marvel a opéré à plusieurs changements suite à la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood.

Pour ce qui est de la saison 2 de Loki, le premier épisode sera disponible sur Disney+ le 6 octobre. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque semaine.