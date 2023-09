Marvel reporte la sortie d’Agatha, Echo, Daredevil, X-Men 97 et d’autres séries

Changement de calendrier pour la sortie de plusieurs séries Marvel sur Disney+. Cela touche les séries Agatha : Darkhold Diaries, Echo, Daredevil : Born Again et plus encore. Disney opère au changement pour le MCU à cause de la grève des scénaristes et des acteurs.

Changements de dates pour les séries Marvel

La saison 2 de la série What if…? sortira à la période de Noël, alors qu’elle aurait dû voir le jour au début de 2023. Pour Echo, qui se veut un spin-off de la série Hawkeye, la nouvelle date de sortie est janvier 2024 au lieu du 29 novembre 2023. C’est l’occasion de rappeler que tous les épisodes de la saison seront disponibles d’un coup, ce qui est inhabituel pour Disney+ et Marvel en général.

Pour la série sur le personnage d’Agatha vu dans WandaVision, il y a deux changements. Le premier est la date de sortie : ce sera à l’automne 2024 au lieu de la fin 2023. Le second changement est le titre. Au départ, le programme se nommait Agatha : House of Harkness. C’est ensuite devenu Agatha : Coven of Chaos. Et voilà maintenant un troisième changement de nom avec Agatha : Darkhold Diaries. D’autre part, X-Men 97 passe de l’automne 2023 au début 2024.

Marvel a également opéré à des modifications pour trois autres séries. IronHeart (automne 2023 à l’origine), Daredevil : Born Again (printemps 2024 à l’origine) et Wonder Man ont été retirées du calendrier de sortie pour Disney+. Cela ne signifie pas que les séries ont été annulées. Toutefois, Disney et Marvel ne donnent pas une nouvelle date de sortie.

Comme dit précédemment, tous ces changements sont en lien avec la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood. Il n’y a pas de nouveaux films et séries en train d’être tournés (à part quelques exceptions), ce qui oblige les studios et diffuseurs à revoir leurs calendriers de sortie pour éviter d’avoir d’énormes trous dans la programmation.