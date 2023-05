Loki saison 2 et Echo : Marvel dévoile les dates de sortie des séries

Loki va être de retour cette année, avec Marvel qui annonce la date de sortie pour la saison 2. La série débutera le 6 octobre 2023 en streaming sur Disney+.

Kevin Feige, président de Marvel Studios, a annoncé la date de sortie de la saison 2 de Loki à l’occasion de la conférence Upfront de Disney. Il n’a toutefois pas donné des détails précis sur l’histoire. Il s’est simplement chargé de souligner que la série va se poursuivre avec Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia DiMartino et va accueillir Ke Huy Quan. En revanche, il n’a rien dit concernant Jonathan Majors, à savoir Kang, qui est accusé d’agression et dont l’affaire est en cours.

Eric Martin est toujours le scénariste pour la nouvelle saison. Les principaux réalisateurs sont Justin Benson et Aaron Moorhead.

Kevin Feige a également évoqué la date de sortie pour la série Echo, qui se concentre sur le personnage vu dans la série Hawkeye. Ce sera le 29 novembre 2023 sur Disney+. Et pour le coup, il y a une particularité : tous les épisodes de la saison seront disponibles à cette date. C’est la première fois que Marvel fait ça et cela rappelle le modèle de Netflix.

Pourquoi ce choix ? Marvel ne dit rien officiellement. Certains pensent que Marvel n’a pas vraiment confiance dans le potentiel de la série et préfère donc tout expédier d’un coup. Cela éviterait des critiques chaque semaine, comme ce fut le cas pour She-Hulk. Mais cela ne reste qu’une spéculation à ce stade. Comme dit précédemment, Marvel ne donne pas publiquement une raison officielle.

