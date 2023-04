MCU : Jonathan Majors, l’interprète de Kang, sur la sellette

Jonathan Majors, impeccable dans la série Lovecraft County (HBO) et impressionnant dans le rôle de Kang le Conquérant (), pourrait bien connaitre un gros coup de frein dans sa carrière. Le 26 mars dernier, l’acteur était accusé de violences conjugales, et depuis cette date, d’autres femmes se sont manifestées pour témoigner du comportement parfois brutal de l’acteur. Alors que Marvel/Disney porte haut le combat pour l’inclusivité et le droit des femmes, on constate que le géant du divertissement n’a pas encore réagi à cette affaire, un long silence qui commence à faire sortir de leurs gongs des fans ulcérés.

Dans l’attente d’une réaction de Marvel, les fans commencent donc à échafauder des « solutions » qui permettraient de pallier une défection de l’acteur. Certains imaginent un recasting de Kang (choisir un nouvel acteur pour le rôle), mais d’autres préfèreraient que le personnage disparaisse de la circulation en même temps que Jonathan Majors. Sylvie, la variante de Loki, pourrait aussi devenir le nouveau grand méchant, mais bien évidemment, il ne s’agit là que d’hypothèses de fans du MCU.

Pour Marvel, toute l’affaire est forcément une très mauvaise nouvelle, sachant que Jonathan Majors était bien l’une des rares satisfactions du nanardesque Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Le journaliste Jeff Sneider affirme de son côté que Kevin Feige aurait déjà commencé à chercher un remplaçant à Mayers pour le rôle de Kang, et qu’une option aurait été posée sur Damson Idris. Ces informations ont toutefois été démenties quelques heures plus tard par le site Deadline, généralement bien informé.