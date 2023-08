One Piece (Netflix) a le droit à sa bande-annonce finale

Netflix a mis en ligne l’ultime bande-annonce pour son adaptation en live action de One Piece. La série fera ses débuts demain sur la plateforme de streaming.

L’adaptation a été annoncée pour la première fois en 2020 et est gérée par les showrunners Matt Owens et Steven Maeda. Le casting principal comprend Iñaki Godoy dans le rôle de Luffy, Mackenyu dans le rôle de Zoro, Emily Rudd dans le rôle de Nami, Jacob Romero Gibson dans le rôle d’Usopp et Taz Skylar dans le rôle de Sanji.

Voici le synopsis de la série One Piece sur Netflix :

Monkey D. Luffy est un jeune aventurier qui a toujours rêvé d’une vie de liberté. Quittant son village, il se lance dans un périlleux voyage à la recherche d’un trésor mythique, le One Piece, afin de devenir le roi des pirates ! Mais pour trouver ce fameux butin, Luffy devra assembler l’équipage de ses rêves puis dénicher un navire, quadriller les océans, se défaire de la Marine à ses trousses et se montrer meilleur stratège que les dangereux rivaux qui l’attendent à chaque étape.