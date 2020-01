Netflix prépare une série live-action adaptée de l’anime One Piece

Netflix continue sa stratégie d’adapation « live-action » des grands classiques de l’animation japonaise. Après les séries live-action Sword Art Online ou le très critiqué Death Note ainsi que l’annonce de l’adaptation live du cultissime Cow-Boy Bebop, Netflix annonce l’adaptation live-action d’un autre monument de la japanimation, One Piece. Seul point réellement rassurant, Eiichiro Oda, créateur de la série et des films d’animation One Piece, est aussi le co-producteur exécutif de cette nouvelle série Netflix. Oda affirme (on va tenter de le croire) que ce projet a muri en lui depuis de nombreuses années et qu’il ne s’agirait donc pas d’une énième lubie des financiers dirigeants de Netflix. Enfin, le showrunner de ce One Piece « live » ne serait autre de l’expérimenté Steven Maeda, ce dernier ayant travaillé sur The X-Files ou bien encore la série Lost. Peut-être y-a t-il un brin d’espoir ; peut-être.

BIG ANNOUNCEMENT: A One Piece live action is in the works! @OnePieceNetflix pic.twitter.com/gnuR5JgmXw — NX (@NXOnNetflix) January 29, 2020