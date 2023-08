Pixel 8 : Google compte proposer davantage de mises à jour Android

Google a beau s’occuper du développement d’Android, ce n’est pas le meilleur constructeur en ce qui concerne la longévité des mises à jour pour ses smartphones. En effet, Apple (iOS) et Samsung (Android) sont meilleurs. Mais la situation devrait s’améliorer avec le Pixel 8.

Si l’on en croit 9to5Google, Google compte proposer davantage de mises à jour Android avec ses Pixel 8 et 8 Pro qui verront le jour à l’automne 2023. Le groupe voudrait faire mieux que Samsung et se rapprocher de ce que propose Apple avec ses iPhone.

En l’état, Google promet trois ans de mise à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité avec ses Pixel. En comparaison, Samsung promet quatre ans de mises à jour Android. Chez Apple, c’est encore plus important. Un exemple est l’iPhone XS qui a vu le jour en 2018 et qui a le droit à iOS 17. Il y a aussi d’anciens modèles, comme l’iPhone 6S qui a vu le jour en 2015 et qui a toujours le droit à des mises à jour de sécurité.

Google voudrait donc s’améliorer sur ce point et proposer davantage de mises à jour Android avec ses Pixel 8. Les détails sont toutefois légers pour le moment. Il est donc difficile de savoir quelle sera la durée.