Free Mobile améliore son forfait avec 250 Go d’Internet, sans augmenter le prix

Free Mobile annonce une amélioration de son forfait pour la rentrée en passant le quota Internet à 250 Go, contre 210 Go auparavant. Il y a deux bonnes nouvelles : cela concerne aussi bien les nouveaux abonnés que les abonnés existants et le prix ne bouge pas.

Jusqu’à présent, le forfait de Free Mobile à 19,99€/mois proposait d’avoir les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 210 Go. À partir d’aujourd’hui, les abonnés, nouveaux comme actuels, ont le droit à 250 Go. « Avec une enveloppe d’Internet incluse aussi importante, Free est l’opérateur qui propose l’offre sans engagement la plus généreuse à ce prix-là », se vante l’opérateur dans un communiqué. « De plus, les abonnés Freebox bénéficient avec le Forfait Free de l’Internet illimité en 5G/4G pour seulement 15,99€/mois et 9,99€ s’ils sont abonnés Freebox Pop », ajoute le groupe de Xavier Niel.

Free Mobile avait déjà opéré à un changement positif pour les clients cet été, à savoir augmenter le quota Internet à l’étranger en passant à 35 Go. Voilà que les bonnes nouvelles continuent pour la rentrée.

L’opérateur rappelle qu’il a fait ses débuts sur le marché en 2012 et qu’il n’a pas touché les prix, que ce soit sur son forfait à 19,99€/mois ou celui à 2€/mois. Il a d’ailleurs pris l’engagement de ne pas y toucher jusqu’en 2027.

Le forfait avec les 250 Go est disponible sur le site de Free Mobile.