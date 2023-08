Le DoJ attaque SpaceX en justice pour « discrimination à l’embauche »

Le ministère américain de la Justice (DOJ) vient de lancer une procédure judiciaire contre SpaceX en portant des allégations de pratiques d’embauche discriminatoires à l’encontre des réfugiés et des demandeurs d’asile. La plainte, déposée récemment, affirme qu’entre septembre 2018 et mai 2022, SpaceX a dissuadé les réfugiés et les demandeurs d’asile de chercher un emploi dans ses rangs en affirmant de façon inexacte que seuls les citoyens américains et les résidents permanents légaux pouvaient être employés par l’entreprise.

US law requires at least a green card to be hired at SpaceX, as rockets are considered advanced weapons technology — Elon Musk (@elonmusk) June 16, 2020

SpaceX aurait aussi refusé d’employer les réfugiés et les demandeurs d’asile qui avaient déjà postulé. le DoJ affirme en outre que SpaceX a interprété de manière inexacte les lois américaines sur le contrôle des exportations en limitant son embauche exclusivement aux citoyens américains et aux résidents légaux. Le DOJ allègue également que, de septembre 2018 à septembre 2020, SpaceX a embauché exclusivement des citoyens américains et des titulaires de cartes vertes.

Tout indique que SpaceX était sous la surveillance » du DOJ depuis un certain temps. La Section des droits des immigrants et des employés (IER) du DOJ a en effet lancé une enquête en mai 2020 sur d’éventuelles pratiques discriminatoires vis à vis des migrants. Le DOJ affirme que SpaceX ne s’est conformé à la loi qu’après l’émission d’une assignation à comparaître, plus d’un an après la notifications des faits délictueux.

Parmi les éléments preuves citées dans la plainte figurent des déclarations d’Elon Musk en personne. Dans une vidéo, Musk discute des contraintes d’embauche et affirme qu’une carte verte est une condition préalable à l’emploi en raison de la technologie de pointe des lanceurs.