Le PC Game Pass arrive cette semaine sur Nvidia GeForce Now

Le 24 août marque l’arrivée du PC Game Pass de Microsoft sur le service de cloud gaming GeForce Now de Nvidia. Ainsi, les membres du service de Microsoft vont pouvoir jouer aux titres du catalogue en passant par le service de Nvidia.

Les jeux du PC Game Pass et du Microsoft Store seront disponibles sur GeForce Now, mais ils ne seront pas tous disponibles en streaming immédiatement. Nvidia a fait le nécessaire pour intégrer le Microsoft Store dans GeForce Now, mais il lui reste à embarquer tous les jeux disponibles avec un abonnement PC Game Pass. Cela signifie que les abonnés au PC Game Pass et tous ceux qui ont acheté un jeu sur le Microsoft Store devront peut-être attendre un peu pour que l’intégralité de leur bibliothèque soit disponible sur GeForce Now.

Au lancement, plusieurs titres seront disponibles, dont Deathloop, Grounded, No Man’s Sky ou encore Mount & Blade II: Bannerlord pour ne citer qu’eux.

Pour rappel, l’arrivée du PC Game Pass sur GeForce Now s’explique par un précédent accord entre Microsoft et Nvidia. Cet accord, valable 10 ans, permet à Nvidia de proposer des jeux Xbox aussi disponibles sur PC via GeForce Now, dans le cadre d’un effort plus large de la part de Microsoft pour apaiser les autorités de régulation concernant son projet d’acquisition d’Activision Blizzard. L’accord prévoit également l’accès aux titres d’Activision Blizzard si Microsoft finalise l’acquisition.