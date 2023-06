Microsoft va ajouter les jeux du PC Game Pass à GeForce Now de Nvidia

Microsoft annonce que les jeux du PC Game Pass vont débarquer sur GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia. Ce sera une réalité dans quelques mois, sans plus de précision pour l’instant.

Voici ce qu’indique Microsoft :

Aujourd’hui, nous avons annoncé que les membres du Game Pass pourront bientôt streamer certains jeux PC de la bibliothèque via Nvidia GeForce Now. Cela permettra au catalogue PC Game Pass d’être joué sur n’importe quel appareil sur lequel GeForce Now est disponible, comme les PC de peu puissance, les Mac, les Chromebook, les appareils mobiles, les téléviseurs, et plus encore, et nous déploierons cela dans les mois à venir. Nous sommes très enthousiastes quant à notre avenir : développer l’industrie, proposer de nouveaux titres chaque année, donner aux partenaires plus de moyens de diffuser et d’accéder aux jeux et offrir de multiples façons de jouer à tous ces jeux, là où nos joueurs veulent jouer. Nous sommes impatients d’entreprendre ce voyage avec notre communauté.