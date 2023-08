Processeurs : Arm lance son introduction en Bourse aux États-Unis

Arm, fabricant britannique de microprocesseurs et filiale du groupe japonais SoftBank, a annoncé avoir déposé auprès du gendarme de la Bourse américaine (SEC) les documents préliminaires en vue de son introduction en Bourse à New York, sans préciser le calendrier.

« Arm a enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission le formulaire F-1 en lien avec sa proposition d’introduction en Bourse », a déclaré le groupe dans un communiqué, précisant que « le nombre d’actions et la fourchette de prix doivent encore être déterminés ».

Les documents déposés par Arm visent à donner une information précise sur la situation financière du groupe avant de préciser le prix par action et la part du capital qui sera ouverte aux investisseurs. Il pourrait s’agir de la plus importante introduction en Bourse de l’année, et l’une des plus importantes dans le secteur de la tech depuis celle du groupe chinois Alibaba en 2014, qui avait rapporté alors 25 milliards de dollars.

Bien que basé au Royaume-Uni, le groupe, référence mondiale dans l’architecture des semi-conducteurs fabriqués ensuite sous licence pour la quasi-totalité des appareils électroniques, avait annoncé début mars son intention de réaliser son introduction en Bourse aux États-Unis. L’entreprise gardera toutefois son siège à Cambridge et pourrait envisager dans un deuxième temps une seconde cotation, à la Bourse de Londres.

Fondée en 1990, Arm appartient à SoftBank depuis 2016. Le géant japonais des investissements avait annoncé son intention de réintroduire Arm en Bourse après l’échec, début 2022, de la vente d’Arm à Nvidia en raison « d’obstacles réglementaires significatifs ».